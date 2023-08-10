ຂ່າວສານ
ວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ແຕ່ວັນທີ 8 – 9 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັບລາວ, ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາງ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການນຳສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສອງອົງການ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງແຕ່ລະພັກຢ່າງມີໄຊ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຕໍ່ກໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຂົນຂວາຍມະຫາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະກຳພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.