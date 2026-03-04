Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ

ວັນທີ 03 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງຈັດການສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031.
  ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານສື່ມວນຊົນ (ພາບ: TTXVN)  
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນຫືວດົງ, ປະທານຄະນະກຳມະການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ, ວຽກງານກະກຽມເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ມີແບບມີແຜນໂດຍພື້ນຖານ, ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາພາກສ່ວນສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດກອງປະຊຸມພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ; ສຳຫຼວດກວດກາ, ອັບເດັດບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ; ປະຕິບັດສຳເລັດແບບວິທີຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ; ຈັດການປ່ອນບັດ, ນັບບັດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພາວະວິໄສ… ທ່ານ ຫງວຽນຫືວດົງ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ, ລຸລ່ວງໃນໄລຍະກ່ອນດຳເນີນ, ພວມດຳເນີນ ແລະ ພາຍຫຼັງດຳເນີນການເລືືອກຕັ້ງ, ກຳແໜ້ນບັນດາຄຳຊີ້ນຳຂອງສູນກາງ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

