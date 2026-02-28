ຂ່າວສານ
ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ກົດໝາຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ອາຍຸການ 2026 – 2031.
ຮ່າໂນ້ຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຈຳນວນສະມາຊິກໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 32 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ 125 ທ່ານ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ຕີລາຄາວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຂອງຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີແບບມີແຜນ, ຄົບຊຸດ, ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ກົດໝາຍ. ນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 15 ມີນາ, ທາງນະຄອນຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດແບ່ງຄົນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ວຽກງານຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ”, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ອັບເດດໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ຮັບປະກັນສິດເລືອກຕັ້ງຂອງພົນລະເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາກ່ອນ, ໃນ ແລະ ຫຼັງວັນເລືອກຕັ້ງ.