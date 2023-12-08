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ຂ່າວສານ

ວົງ​ການນັກ​ຂ່າວ ອາ​ຊຽນ ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງການ​ຫັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເພືອແນ່ໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນດ້ານສື່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
  ປະຊຸມສຳມະນາ ສື່ມວນຊົນສາກົນ “ການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນດີຈີຕອນ: ທິດສະດີ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ບົດຮຽນປະສົບການຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ”  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ສື່ມວນຊົນສາກົນ “ການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນດີຈີຕອນ: ທິດສະດີ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ບົດຮຽນປະສົບການຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ”. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາມີ 7 ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນ ທີ່ມາຈາກສະຫະພັນນັກຂ່າວ ອາຊຽນ ລວມມີ: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເພືອແນ່ໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນດ້ານສື່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງມາດຕະກໍ່ສ້າງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຕາມທິດເປັນມືອາຊີບ, ມະນຸດສາດ, ທັນສະໄໝ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການສຳຜັດຂອງຜູ້ອ່ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເນື້ອໃນດີຈີຕອນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແທັງເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຍິ່ງກ່ວາເວລາໃດໝົດ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນການສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດອອກແຫຼ່ງຂ່າວທາງການ, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມ, ມະຫາຊົນ, ມອບສິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ບົດບາດໜ້າທີ່ອັນສູງສົ່ງນັ້ນ ໃນໂລກທີ່ມີທັງຂ່າວທາງການ ແລະ  ຂ່າວປ່ອມ ໃນອິນເຕີແນັດ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້າຍ​ທະ​ເລ ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້າຍ​ທະ​ເລ ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ UNCLOS ດ້ວຍບົດບາດ ເປັນກອບນິຕິກຳສາກົນ ປັບປຸງທຸກການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.
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