Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວູງເຕົ່າ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດານະຄອນຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ

TPO ແມ່ນເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງທີ່ກອງປະຊຸມບັນດານະຄອນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APCS) ຄັ້ງທີ 5
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 17 ມີນາ, ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງອົງການ TPO 2023 ສະຫງວນໃຫ້ສະມາຊິກ ຫວຽດນາມ ຂອງອົງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວບັນດານະຄອນຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ (TPO) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ວູງເຕົ່າ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເຕົ້າໂຮມສີຂຽວ”.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານ ຮ່ວາງຫວູແທັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ວູງເຕົ່າ, ແຂວງ ບ່າເຣີຍ - ວູງເຕົ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Woo Kyungha, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ TPO ເນື່ອງໃນໂອກາດມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ທ່ານ ຮ່ວາງຫວູແທັງ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ວູງເຕົ່າ ຈະໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວ ໜູນຊ່ວຍນະຄອນໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ໂຄສະນາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນໄປຍັງວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດຕົວເມືອງ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ…

ສ່ວນທ່ານ Woo Kyungha ຕີລາຄາສູງເລື່ອງກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງອົງການ TPO 2023 ສະຫງວນໃຫ້ສະມາຊິກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ວູງເຕົ່າ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອສຳຜັດກັບຕົວຈິງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນ ວູງເຕົ່າ ໂດຍກົງ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢ່າງປະກອບເຫື່ອແຮງພ້ອມກັບTPO ສ້າງຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 2023

ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 2023

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top