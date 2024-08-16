ຂ່າວສານ
ວຸງວຽງ ໜຶ່ງໃນບັນດາໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງງາມກວ່າໝູ່ໃນໂລກ
ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນັບແຕ່ສັດຕະວັດທີ 19 ຂະນະທີ່ຊາວປະມົງຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດທະເລແຫ່ງນີ້ ເຄີຍມານີ້ມັດເຮືອເພື່ອຫລີກລ້ຽງລົມພະຍຸ, ທຳການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ. ນັບແຕ່ປີ 2014, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການໄປມາ, ປັບປຸງບ່ອນຢູ່, ສ້າງຊີວິດແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ ປຊຊ ຢູ່ ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ, ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ຍົກຍ້າຍເກືອບ 100 ຄອບຄົວຂຶ້ນຝັ່ງເພື່ອດຳລົງຊີວິດ, ມີພຽງແຕ່ຄອບຄົວລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳ ຈຶ່ງມີຜູ້ຢູ່ເພື່ອອອກແຮງງານ, ທຳມາຫາກິນ. ທ່ານ ເຈິ່ນວັນເຕິນ ປຊຊ ຢູ່ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເມື່ອກ່ອນ, ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໄດ້ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວຢູ່ທີ່ນີ້, ໄປມາດ້ວຍເຮືອໃບເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ກາງເວັນໄດ້ໄປຫາປາ, ຄ່ຳມາຈະພັກຢູ່ທີ່ນີ້. ປະຈຸບັນ, ໝູ່ບ້ານມີກ່ວາ 30 ຄອບຄົວ ກໍ່ເທົ່າກັບການລ້ຽງປາກະຊັງ 30 ແຫ່ງ, ມີວິສາຫະກິດໜຶ່ງໄດ້ລ້ຽງໄຂ່ມຸກ. ບາງຄອບຄົວທັງລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳ ສົມທົບກັບເຮັດການທ່ອງທ່ຽວ.
ປະຕູໂຂງເຂົ້າໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ມີຈຸດພິເສດສະເພາະທີ່ສຸດ, ຍັງໄດ້ເອີ້ນວ່າຖ້ຳກາວ. ຖ້ຳກາວແມ່ນຖ້້ຳຂ້າມຊອດນ້ຳທີ່ມີຄວາມງາມທີ່ໃຫ່ຍໂຕມະໂຫຖານ ໂດຍທຳມະຊາດດົນບັນດານໃຫ້. ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະມັກຢູ່ປະຕູໂຂງເພື່ອຖ່າຍຮູບ. ອ້າຍ ຫວຸ້ວັນນຳ ປຊຊ ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ເຮັດອາຊີບພາຍເຮືອຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ແຂກທ່ອງທ່ຽວມັກປະຕູໂຂງຂອງໝູ່ບ້ານທີ່ສຸດ, ປະຕູໂຂງຂອງໝູ່ບ້ານເໝືອນກັບປາກຖ້ຳ, ສວຍງາມ ແລະ ເຢັນສະບາຍທີ່ສຸດ. ປາກຖ້ຳມີລວງກ້ວາງປະມານ 50 ແມັດ, ລວງສູງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບນ້ຳຂຶ້ນລົງ. ໃນໝູ່ບ້ານຍັງມີດອນໜ່ວຍໜຶ່ງ ເໝືອນກັບຮູບ 2 ຄົນອີງຫຼັງໃສ່ກັນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນວ່າດອນຜົວເມຍ. ພາຍເຮືອໃນໝູ່ບ້ານຈະເສຍເວລາປະມານແຕ່ 40-45 ນາທີ, ມີຄວາມຍາວປະມານກ່ວາ 2 ກມ. ໃນເວລາຈຸດສູງຂອງລະດູທ່ອງທ່ຽວເດືອນຕຸລາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າພາຍເຮືອ 4 ຖ້ຽວ/ມື້, ມີລາຍຮັບປະມານ 1 ແສນດົ່ງ/ຖ້ຽວ.
ຜ່ານປະຕູໂຂງຂອງໝູ່ບ້ານ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະເຫັນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳທີ່ຮົກເຮື້ອ, ຢູ່ອ້ອມແອ້ມແມ່ນພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນກັນ. ຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ ແມ່ນມີບັນດາເຮືອນເທິງໜ້ານ້ຳ, ທັງແມ່ນບ່ອນດຳລົງຊີວິດ, ທັງແມ່ນບ່ອນລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳ, ສິນທະເລ. ຢູ່ໃຈກາງໝູ່ບ້ານແມ່ນເຮືອນໃຫ່ຍແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ເອີ້ນວ່າເຮືອນຊຸມຊົນ ແມ່ນບ່ອນດຳເນີນຊີວິດລວມຂອງ ປຊຊ. ເມື່ອກ່ອນ, ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ກໍ່ເຮືອນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ ປຊຊ ເຕົ້າໂຮມກັນ, ດຳເນີນຊີວິດ, ມີຫ້ອງຮຽນຂອງພວກຫຼານນ້ອຍ. ປະຈຸບັນ, ນີ້ແມ່ນແຫ່ງອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຊື່ງໄດ້ວາງສະແດງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ເຄື່ອງມືຫາປາຂອງຊາວປະມົງ ອັນໄດ້ວາດພາບຄືນຊີວິດເທິງໜ້ານ້ຳຂອງຊາວປະມົງ ຮະລອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ…. ທ່ານ ຫວຸ້ນວັນຮຸ່ງ, ປຊຊ ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຈຸດວັດທະນະທຳຂອງ ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຮັກສາໄວ້ເປັນມໍລະດົກ ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ມັກສຳຜັດຕົວຈິງຢູ່ປາກະຊັງຂອງ ປຊຊ ແລະ ຊອກຮູ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປຊຊ. ຢູ່ທີ່ນີ້ມີທິວທັດທຳມະຊາດສວຍງາມ, ພູ ວຸງວຽງ ສູງກ່ວາໝູ່ຢູ່ອ່າວ ຮະລອງ.
ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ມີ ປຊຊ ໜ້ອຍຄົນດຳລົງຊີວິດ, ບັນຍາກາດຢູ່ທີ່ນີ້ມີຄວາມສະຫງົບງຽບ ແລະ ສະບາຍ. ມາຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງແຫ່ງນີ້, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ສຳຜັດກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າຈັບໃຈຄື: ພາຍເຮືອ kayak, ພ້ອມກັບ ປຊຊ ຫວ່ານແຫຫາປາ, ຄົ້ນຫາຂັ້ນຕອນລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳຂອງຊາວປະມົງ; ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຫາດຊາຍທະເລພ້ອມກັບຊາວປະມົງ ຫຼືພຽງແຕ່ນັ່ງຫລີ້ນເທິງເຮືອ, ໄປເລາະຫຼີ້ນພາຍໃນໝູ່ບ້ານ, ຮັບຊົມທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ ຕ່າງກໍ່ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈແລ້ວ. ນ້ອງ ເລຮ່ວາງກວັນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງແຫ່ງນີ້ ມີທິວທັດທຳມະຊາດສວຍງາມທີ່ສຸດ, ປຊຊ ມີຄວາມຮັກແພງແຂກຄົນ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດູດດື່ມໃຈ, ໜ້າຢາກມາ. ຖ້າມີໂອກາດ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ແມ່ນໝູ່ບ້ານນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຫ່າງຈາກໝູ່ບ້ານແຫ່ງອື່ນໆ, ມີຄວາມຮົກເຮື້ອ, ທຳມະຊາດໄດ້ດົນບັນດານໃຫ້ມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ. ຖ້າເບິ່ງຈາກມູມໄກ, ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງຈະປະກົດຕົວດ້ວຍສີສັນຫຼາກຫຼາຍ ສະຫຼັບກັນເທິງໜ້ານ້ຳ. ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ວຸງວຽງ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດູດດື່ມໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໃນວິວັດການຄົ້ນຫາມໍລະດົກໂລກອ່າວ ຮະລອງ./