ຂ່າວສານ
ວິຫານ Koh Ker ຂອງ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ
ວັນທີ 17 ກັນຍາ, ເຂດວິຫານ Koh Ker ຂຶ້ນກັບແຂວງ Preah Vihear ຂອງ ກຳປູເຈຍ ໂດຍຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງວ່າ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ເລື່ອງວິຫານ Koh Ker ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກນັ້ນ, ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ກຳປູເຈຍ ມີມໍລະດົກໂລກ 13 ສິ່ງ, ລວມມີມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ 4 ແຫ່ງ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ 6 ຢ່າງ ແລະ 3 ມໍລະດົກເອກະສານຂຶ້ນກັບໂຄງການອະນຸສອນໂລກ.
ວິຫານ Koh Ker ຫຼື Chok Gargyar ແມ່ນເຂດວິຫານທີ່ມີມາແຕ່ສະຕະວັດທີ X ແລະ ເປັນເມືອງຫຼວງເກົ່າຂອງ ຈັກກະພັດ ຂະແມ ແຕ່ປາງກອນ, ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນແຂວງ Preah Vihear, ພາກເໜືອ ກຳປູເຈຍ. ເຂດວິຫານດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງລະຫວ່າງ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ 3 ແຫ່ງອື່ນອີກຂອງ ກຳປູເຈຍ ຄື Preah Vihear, Angkor Wat ແລະ Sambor Prei Kuk.