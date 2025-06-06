ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ລົງເຊັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ ມີມູນຄ່າ 600 ລ້ານ USD
ນະທີ່ນີ້, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Ohio ໄດ້ລົງເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີມູນຄ່າ 600 ລ້ານ USD. Ohio ແມ່ນສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວທີ 2 ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ ແຕ່ວັນທີ 1 – 7 ມິຖຸນາ ຂອງຄະນະກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດກະສິກຳ ໂດຍທ່ານ ໂດະດຶກຢຸຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳໜ້າ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ Brian Baldridge ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ລັດ Ohio ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຈະສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານສອງປະເທດ ເພື່ອມີນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼີກລ້ຽງການຈັດວາງອັດຕາພາສີ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສະໜອງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ.
ໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ D.C ເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາການຄ້າ ແລະ ພາສີອາກອນ.