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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ລົງ​ເຊັນບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຮ່ວມ​ມື​ການ​ຄ້າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ມີ​ມູນ​ຄ່າ 600 ລ້ານ USD

ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ການເດີນທາງໄປຍັງເມືອງເອກ Columbus ຂອງລັດ Ohio, ອາເມລິກາ.
ທ່ານ Brian Baldridge ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ລັດ Ohio ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ

ນະທີ່ນີ້, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Ohio  ໄດ້ລົງເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີມູນຄ່າ 600 ລ້ານ USD. Ohio ແມ່ນສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວທີ 2 ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ ແຕ່ວັນທີ 1 – 7 ມິຖຸນາ ຂອງຄະນະກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດກະສິກຳ ໂດຍທ່ານ ໂດະດຶກຢຸຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳໜ້າ.

ທ່ານ Brian Baldridge ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ລັດ Ohio ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ ມອບເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ Brian Baldridge ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ລັດ Ohio ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດະດຶກຢຸຍ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຈະສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານສອງປະເທດ ເພື່ອມີນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼີກລ້ຽງການຈັດວາງອັດຕາພາສີ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສະໜອງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ.

ໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ D.C ເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາການຄ້າ ແລະ ພາສີອາກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍອມ​ຮັບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍອມ​ຮັບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຍອມຮັບວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຈລະຈາທາງການຄ້າກັບ ຈີນ.
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