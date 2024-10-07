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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກາ​ນີ​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ.
ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 06 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ  - ກຳປູເຈຍ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປີ 2024, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສາມປະເທດ. ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດເງິນລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ; ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ລາວ; ປຶກສາຫາລື, ສະເໜີ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ທິຫຼາຍ​ຝ່າຍ ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ທິຫຼາຍ​ຝ່າຍ ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ປາຣີ, ຝລັ່ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງການ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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