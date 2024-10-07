ຂ່າວສານ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການີຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ 07/10/2024 ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ. ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 06 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ປີ 2024, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສາມປະເທດ. ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ແລະ ບັນດາການກຳນົດທິດການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດເງິນລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ; ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ລາວ; ປຶກສາຫາລື, ສະເໜີ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)