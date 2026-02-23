ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດເລິ່ມເຮັດວຽກຍາມຕົ້ນປີໃໝ່
ວັນທີ 21 ກຸມພາ, ກົງກັບວັນທີ 5 ຂອງບຸນເຕັດ, ປີມະເມຍ, ຫຼາຍວິສາຫະກິດໃນບໍລິເວນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ພ້ອມກັນເປີດກະຕູ, ກຳມະກອນ, ແຮງງານໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງໃນບໍລິເວັນນະຄອນ, ບັນດາຍາກາດການຜະລິດໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ.
ບໍລະສັດ Elentec ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ມີກຳມະກອນ, ແຮງງານປະມານ 2200 ຄົນ, ໃນວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄດ້ມີແຮງງານປະມານ 65% ກັບມາເຮັດວຽກ.
ໃນວັນເລີ່ມເຮັດວຽກທຳອິດປີນີ້, ບໍລິສັດ Hoya Glass Disk ຫວຽດນາມ ຈຳກັດກໍ່ມີແຮງງານ 1000 ຄົນມາເຮັດວຽກ. ສ່ວນໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ, ກຳມະກອນ, ແຮງງານທັງໝົດໃນບໍລິສັດໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກຕາມແຜນການ.