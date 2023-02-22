Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວິສາຫະກິດກ່ວາ 600 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດສາກົນຂະແໜງໄມ້ ປີ 2023

ກອງປະຊຸມມີການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ແທດຈິງ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະແໜງໄມ້ ແລະ ສິລະປະກຳ ເປີດກ້ວາງຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ ...
  ງານວາງສະແດງໄດ້ນຳມາວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສວຍງາມ  

ງານຕະຫຼາດນັດສາກົນ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງສິລະປະກຳສົ່ງອອກ ຫວຽດນາມ - VIFA EXPO 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 11 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດກ່ວາ 600 ແຫ່ງ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງ 2.400 ຮ້ານ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022. ກອງປະຊຸມມີການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ແທດຈິງ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະແໜງໄມ້ ແລະ ສິລະປະກຳ ເປີດກ້ວາງຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ. ໃນຈຳນວນວິສາຫະກິດ 612 ແຫ່ງທີ່ຈົດທະບຽບເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ, ມີວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດກ່ວາ 140 ແຫ່ງທີ່ມາຈາກ 17 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ຄື: ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ຮົ່ງກົງ (ປະເທດຈີນ), ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ, ໄທ, ເຢຍລະມັນ, ເດນມາກ, ອັງກິດ, ອາເມລິກາ…

ໃນ 4 ວັນດຳເນີນງານຕະຫຼາດນັດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂຸດຄົ້ນຈຸດຢອດຢ້ຽມຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ສິລະປະກຳ ຫວຽດນາມ”, ບັນດາວິສາຫະກິດຈະໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບກ່ຽວກັບການອອກແບບ, ຈາກເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ສິລະປະກຳ ຕະຫຼອດຮອດໄມ້ວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

"ວີທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 594 ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2022 ກ່ຽວກັບການແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ."
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top