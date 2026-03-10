ຂ່າວສານ ວັນອາທິດແດງ 2026 ດຶງດູດນັກສຶກສາອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ 10/03/2026 ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ. ວັນອາທິດແດງ 2026 ດຶງດູດນັກສຶກສາອາສາສະໝັກບໍລິຈາກເລືອດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໜັງສືພິມ ຕຽນຝອງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສະຖາບັນເລືອດສາດ - ສົ່ງເລືອດສູນກາງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວັນຮຽນ, ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 175 ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດລາຍການວັນອາທິດແດງຄັ້ງທີ 18. ຢູ່ລາຍການ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 5000 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນັກສຶກສາ ສັງກັດບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນບໍລິເວນນະຄອນ. ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ. ໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວມາເປັນເວລາກວ່າ 2 ທົດສະວັດ, ລາຍການ ວັນອາທິດແດງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ, ແກ້ໄຂສະພາບການຂາດແຄນເລືອດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)