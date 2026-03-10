Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ.
  ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ.  
ວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໜັງສືພິມ ຕຽນຝອງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສະຖາບັນເລືອດສາດ - ສົ່ງເລືອດສູນກາງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວັນຮຽນ, ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 175 ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດລາຍການວັນອາທິດແດງຄັ້ງທີ 18. ຢູ່ລາຍການ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 5000 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນັກສຶກສາ ສັງກັດບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນບໍລິເວນນະຄອນ. ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ. ໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວມາເປັນເວລາກວ່າ 2 ທົດສະວັດ, ລາຍການ ວັນອາທິດແດງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ, ແກ້ໄຂສະພາບການຂາດແຄນເລືອດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວັນ​ບຸນ ດອກ​ບານ - ຄາດ​ຫວັງ​ດ້ຽນ​ບຽນ

ໄຂວັນ​ບຸນ ດອກ​ບານ - ຄາດ​ຫວັງ​ດ້ຽນ​ບຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ຽນບຽນ ແມ່ນເຂດເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຢ້ຽມຂອງເຂດພູຜາປ່າໄມ ໄຕບັກ, ສັນຍາລັກອະມະຕະຂອງລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດຂອງຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top