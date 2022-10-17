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ຂ່າວສານ

ວັນ​ສະ​ບ​ຽງ​ອາ​ຫານ​ໂລກ​ປີ​ນີ້ ມີ​ຫົວ​ຂໍ້ “ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ປະ​ໄວ້ຢູ່​ເບື້ອງຫຼັງ”

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ທຳການຜະລິດດີກວ່າ, ໂພສະນາການດີກວ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມດີກວ່າ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີກວ່າ.

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ທຳການຜະລິດດີກວ່າ, ໂພສະນາການດີກວ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມດີກວ່າ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີກວ່າ. 

    

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນສະບຽງອາຫານໂລກປີ 2022 (ວັນທີ 16 ຕຸລາ) ມີຫົວຂໍ້ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີທົ່ວໂລກເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກຳ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແບບກວມລວມ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ທຳການຜະລິດດີກວ່າ, ໂພສະນາການດີກວ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມດີກວ່າ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີກວ່າ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແບ່ງປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສູ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານ, ທັນຍາຫານ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສະໜອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ສປຊ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບສະບຽງອາຫານຕາມທິດຍືນຍົງກວ່າ ແລະ ສະເໝີພາບກວ່າໃນໂລກ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນມາດ​ຕະ​ຖານ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ມວນມາດ​ຕະ​ຖານ “ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ”

ການສ້າງວັດທະນະທຳວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະຮັບປະກັນການສ້າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານແມ່ນ ວັດທະນະທຳ.
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