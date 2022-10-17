ຂ່າວສານ
ວັນສະບຽງອາຫານໂລກປີນີ້ ມີຫົວຂໍ້ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ທຳການຜະລິດດີກວ່າ, ໂພສະນາການດີກວ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມດີກວ່າ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີກວ່າ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)
ວັນສະບຽງອາຫານໂລກປີ 2022 (ວັນທີ 16 ຕຸລາ) ມີຫົວຂໍ້ “ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີທົ່ວໂລກເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກຳ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແບບກວມລວມ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສປຊ (FAO) ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ທຳການຜະລິດດີກວ່າ, ໂພສະນາການດີກວ່າ, ສະພາບແວດລ້ອມດີກວ່າ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີກວ່າ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແບ່ງປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສູ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນລະບົບອາຫານ, ທັນຍາຫານ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສະໜອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ສປຊ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບສະບຽງອາຫານຕາມທິດຍືນຍົງກວ່າ ແລະ ສະເໝີພາບກວ່າໃນໂລກ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV