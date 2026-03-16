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ຂ່າວສານ

ວັນ​ບຸນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ 2026 ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ດ້ວຍຫຼາຍ​ຈຸດ​ໃໝ່

ວັນບຸນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຄື: ແຄ້ງຮວ່າ, ທ້າຍງວຽນ, ບັກນິງ, ຕວຽນກວາງ, ເງະອານ, ຢາລາຍ, ກ໋ວາງນິງ ອັດໄດ້ສ້າງການລົງຄົ້ນຫາຕົວຈິງທີ່ດູດດື່ມກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.
  ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2026 (ພາບ: VOV5)  
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ໂທ້ງເຍິດ, ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2026 ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງເປັນເວລາ3 ວັນ. ວັນບຸນທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ 2026 ໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ໂຄສະນາ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ລົງຄົ້ນຫາຕົວຈິງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວພົ້ນເດັ່ນຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມທັງເປີດກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວແນະນຳຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. ວັນບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບສະຖານທີ່ເປີດ, ສີຂຽວ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບທຳມະຊາດ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລົງຄົ້ນຫາຕົວຈິງໂດຍກົງຄື: ການສະແດງໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຊິມຊາ, ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ພົນປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ. ວັນບຸນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຄື: ແຄ້ງຮວ່າ, ທ້າຍງວຽນ, ບັກນິງ, ຕວຽນກວາງ, ເງະອານ, ຢາລາຍ, ກ໋ວາງນິງ ອັດໄດ້ສ້າງການລົງຄົ້ນຫາຕົວຈິງທີ່ດູດດື່ມກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນ ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົນ​ທະ​ນາຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ 33 ຂັ້ນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ການ​ສົນ​ທະ​ນາຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ 3+3 ຂັ້ນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການພັດທະນາບົນພື້ນຖານເໝາະສົມກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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