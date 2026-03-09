Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ວັນ​ທີ 8 ມີ​ນາ ເຂດ​ພິ​ເສດ ໂຖ​ເຈົາ, ອານ​ຢາງ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄວ​ກວ່າ​​ກຳ​ນົດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມີນາ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 2.100 ຄົນ ຢູ່ເຂດໂຖເຈົາ, ແຂວງ ອານຢາງ ແລະ ຢູ່ 20 ເຂດປ່ອນບັດໃນບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເຂດພິເສດ ເຈື່ອງຊາ, ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031.
  ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ ຊີ້ນຳສົມທົບກັບບັນດາກຳລັງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ  

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງໂດຍໄວ ແລະ ໄວກ່ວາກຳນົດ 7 ວັນ. ສະເພາະເຂດປ່ອນບັດຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 15 ມີນາ ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດ.

        ເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ 05 ເຂດປ່ອນບັດຮັບປະກັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຊຸມຊົນ ແລະ ກົມກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ຕັ້ງທັບຢູ່ບໍລິເວນ. ຍ້ອນເງື່ອນໄຂພູມີສາດພິເສດເກາະຢູ່ໄກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນກວ່າ 200 ກິໂລແມັດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສັບຊ້ອນຍານພາຫະນະເພື່ອຂົນສົ່ງເອກະສານການເລືອກຕັ້ງກັບເມືອແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

