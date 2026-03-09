ຂ່າວສານ
ວັນທີ 8 ມີນາ ເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ, ອານຢາງ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງໄວກວ່າກຳນົດ
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງໂດຍໄວ ແລະ ໄວກ່ວາກຳນົດ 7 ວັນ. ສະເພາະເຂດປ່ອນບັດຢູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 15 ມີນາ ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດ.
ເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ 05 ເຂດປ່ອນບັດຮັບປະກັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຊຸມຊົນ ແລະ ກົມກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ຕັ້ງທັບຢູ່ບໍລິເວນ. ຍ້ອນເງື່ອນໄຂພູມີສາດພິເສດເກາະຢູ່ໄກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນກວ່າ 200 ກິໂລແມັດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເຂດພິເສດ ໂຖເຈົາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສັບຊ້ອນຍານພາຫະນະເພື່ອຂົນສົ່ງເອກະສານການເລືອກຕັ້ງກັບເມືອແຂວງ.