ຂ່າວສານ
ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ດຳເນີນບັ້ນທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ພິຈາລະນາແຜນໂຮມແຂວງເຂົ້າກັນ
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຟັງການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ປີ 2025 ໂດຍທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທງຈ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນສະເໜີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານການກວດກາເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ.
ຕາມໃບສະເໜີແຜນຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ທົ່ວປະເທດມີ 11 ແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄືເກົ່າ ແລະ ຈະໂຮມ 52 ແຂວງ, ນະຄອນເຂົ້າເປັນ 23 ແຂວງ, ນະຄອນໃໝ່. ພາຍຫຼັງດຳເນີນການສັບຊ້ອນແລ້ວນັ້ນ, ທົ່ວປະເທດຍັງເຫຼືອ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ ເມື່ອທຽບໃສ່ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຄືໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານ ເຈິ່ນຮ່ວາງເງິນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຍົກອອກຄຳເຫັນວ່າ:
“ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງຕ້ອງເປັນເອກະພາບການເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ບໍ່ພຽງແຕ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນັບທັງພື້ນຖານດີຈີຕອນ, ຕ້ອງມີແຫຼ່ງກຳລັງ ໃນນັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ເມື່ອພິຈາລະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ດິນທີ່ສະຫງວນໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະ 2026 – 2030, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງດັ່ງກ່າວ.”
ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາປັດໃຈຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກົມການເມືອງໄດ້ມີແຜນນະໂຍບາຍ, ລັດຖະບານພວມຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດຕໍ່ການສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ 2 ແຫ່ງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກຢ່າງສຸດຂີດຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີ, ກວດກາກ່ຽວກັບສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍສະບັບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ໃນຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂການລະເມີດບໍລິຫານ ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກເວັ້ນພາສີນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ.