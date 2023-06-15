ຂ່າວສານ
ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດສາກົນ 14 ມິຖຸນາ: ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ແມ່ນວັນໂລກສະຫງວນໃຫ້ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ (ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດສາກົນ, ວັນໂລກເຊີດຊູຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ).
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໄດ້ເຂົ້າສູ່ປົກກະຕິເທື່ອລະກ້າວ. ປະລິມານເລືອດທີ່ຂົນຂວາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການປິ່ນປົວສຸກເສີນ, ປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບໂດຍພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການເກີດໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ໂລກລະບາດ… ອ້າຍ ຫວູມິງເກື່ອງ, ຢູ່ເມືອງ ກຣົງ ບຸກ, ແຂວງ ດັກລັກ, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຢູ່ແຂວງ ດັກລັກ ໄລຍະ 2013 – 2023, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໄປບໍລິຈາກເລືອດຄັ້ງທຳອິດນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ, ເປັນຫ່ວງຫຼາຍ. ແຕ່ເມື່ອບໍລິຈາກເທື່ອທີ 1, ທີ 2, ທີ 3 ເຫັນວ່າສຸຂະພາບຍັງປົກກະຕິ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ຂົນຂວາຍບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມພ້ອມກັບບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອໃຫ້ແຫຼ່ງເລືອດຂອງໂຮງໝໍເປັນຢ່າງດີກວ່າ, ຈາກນັ້ນເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ຄົນເຈັບກໍ່ດີກວ່າ”.
ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ທົ່ວປະເທດໄດ້ຂົນຂວາຍ, ຮັບເລືອດ 720.000 ຖົງ. ເປົ້າໝາຍຂອງທັງປີ, ທົ່ວປະເທດສູ້ຊົນຂົນຂວາຍ, ຮັບເລືອດ 1.470.000 ຖົງ. ທ່ານ ຫວູແທັງລຶວ, ຮອງປະທານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
“ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາວຽກງານບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ພິເສດແມ່ນສຸມໃສ່ໂຄສະນາ, ທະວີຄຸນບັນດາແບບຢ່າງໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ. ຜູ້ບໍລິຈາກແຕ່ລະຄົນແມ່ນນັກໂຄສະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າເກົ່າ”.