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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນ “ເຫວ້ - ເມືອງຫຼວງແຫ່ງອາຫານການກິນ” ທີ່ເປັນເອກະລັກ

ທ່ານຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ຫງວຽນແທັງບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວັນບຸນນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນລະບົບ Festival ສີ່ລະດູ, ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ແນະນຳຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງອາຫານການກິນເຫວ້ ກໍຄືເຂດພາກຕ່າງໆໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

  ວັນບຸນນີ້ ໄດ້ໂຄສະນາ, ແນະນຳຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງອາຫານການກິນເຫວ້ ກໍຄືເຂດພາກຕ່າງໆໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ

ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  

 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຕື໊ເຕື້ອງ, ນະຄອນ ເຫວ້ (ເທື່ອທຽນ - ເຫວ້), ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ, ສູນ Festival ເຫວ້ ຈັດພິທີໄຂວັນບຸນ “ເຫວ້ - ເມືອງຫຼວງແຫ່ງອາຫານການກິນ”. ທ່ານຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ຫງວຽນແທັງບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວັນບຸນນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນລະບົບ Festival ສີ່ລະດູ, ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ແນະນຳຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງອາຫານການກິນເຫວ້ ກໍຄືເຂດພາກຕ່າງໆໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ອາຫານການກິນ ເຫວ້ ແມ່ນຫຼາຍເຍື່ອງ, ລວມມີອາຫານໃນວັງ, ອາຫານພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານເຈ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງດິນແດງກຸງເກົ່າເຫວ້. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວຖືກດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ເມສາ ຫາວັນທີ 1 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະທີ 1 ຂອງລະບົບສຽງສີແສງ ຢູ່ 3 ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຢູ່ ກວ໋າງຈິ

ເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະທີ 1 ຂອງລະບົບສຽງສີແສງ ຢູ່ 3 ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຢູ່ ກວ໋າງຈິ

ລະດົບສຽງ, ສີ, ແສງ ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດມາຢ້ຽມຢາມໄຫວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ນັກຮົບວິລະຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດ, ສົມທົບກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ.
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