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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2023: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ປອງດອງຊາດ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ຝາກຄຳອວຍພອນພະອາຈານ ທິກທ້ຽນຟາບ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ຢ່າງສະຫງົບ, ມ່ວນຊື່ນ, ຜາສຸກ
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ຝາກຄຳອວຍພອນພະອາຈານ ທິກທ້ຽນຟາບ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ຢ່າງສະຫງົບ, ມ່ວນຊື່ນ, ຜາສຸກ (ພາບ:L.H/thanhuytphcm.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ, ຮອງປະທານ ທັງເປັນເລຂາທິການ, ນຳໜ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ພະສົງສຳມະເນນ ຢູ່ຫ້ອງການ II ສູນກາງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແລະ ພະອາຈານ ທິກທ້ຽນຟາບ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສູນກາງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນວິສາຄະບູຊາ ພສ 2567 - ຄສ 2023.

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ຝາກຄຳອວຍພອນພະອາຈານ ທິກທ້ຽນຟາບ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ຢ່າງສະຫງົບ, ມ່ວນຊື່ນ, ຜາສຸກ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດທິດນຳ ທັງປະຕິບັດວຽກງານສາສະໜາເປັນຢ່າງດີ, ທັງເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງໜ້າເຂົ້າວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການກູ້ສົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ”

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັດແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນ ໃນທົ່ວປະເທດກໍ່ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2023 ຢ່າງສົມກຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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