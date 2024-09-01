ຂ່າວສານ
ວັນບຸນວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ "ສີສັນ ອາຊຽນ" ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ
ວັນບຸນວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ "ສີສັນ ອາຊຽນ" ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ວັນບຸນໂດຍສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ລາວ (ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2024) ແລະ ບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຫງວຽນແມ້ງກວ່ຽນ, ໄດ້ຢືນຢັນການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງ ອາຊຽນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ທີ່ລາຍການໄດ້ຈັດບັນດາການສະແດງຊຸດອາພອມປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຈັດຮ້ານວາງສະແດງປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ 57 ຮ້ານ.