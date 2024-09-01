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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ "ສີສັນ ອາຊຽນ" ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ

ທີ່ລາຍການໄດ້ຈັດບັນດາການສະແດງຊຸດອາພອມປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຈັດຮ້ານວາງສະແດງປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ 57 ຮ້ານ.
ວັນບຸນວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ "ສີສັນ ອາຊຽນ" (ພາບ: thoidai.com.vn)

ວັນບຸນວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ "ສີສັນ ອາຊຽນ" ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ວັນບຸນໂດຍສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ລາວ (ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2024) ແລະ ບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈັດຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຫງວຽນແມ້ງກວ່ຽນ, ໄດ້ຢືນຢັນການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງ ອາຊຽນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ທີ່ລາຍການໄດ້ຈັດບັນດາການສະແດງຊຸດອາພອມປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຈັດຮ້ານວາງສະແດງປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ 57 ຮ້ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ”

ລາຍການໄດ້ເພື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄຳພິໄນກຳປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ.
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