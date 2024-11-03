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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາບັນດາເຜົ່າທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ມີໂອກາດ, ເງື່ອນໄຂພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ
ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 02 ພະຈິກ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ຈັດພິທີໄຂບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ໃນຂອບເຂດວັນບຸນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຄັ້ງທີ 11 ປີ 2024.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຫາຍຫຍຸງ, ຫົວໜ້າກົມວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງວັນບຸນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ, ນັກກິລາບັນດາເຜົ່າທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ມີໂອກາດ, ເງື່ອນໄຂພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງວັດທະນະທຳ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ.

ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ, ປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາທີ່ເຂັ້ມຂຸນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ຄື: ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ງານສະແດງ, ແນະນຳພິທີກຳການດຳເນີນຊີວິດທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊົນເຜົ່າ; ງານວາງສະແດງແນະນຳ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງທ້ອງຖິ່ນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຍັງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປຍັງ ຟີລິປິນ

ຫວຽດນາມ ຍັງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປຍັງ ຟີລິປິນ

ຟີລິບປິນ ໄດ້ນຳເຂົ້າ ເຂົ້າສານ 2,91 ລ້ານໂຕນຈາກ ຫວຽດນາມ
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