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ຂ່າວສານ

ວັນບຸນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ

ວັນທີ 19 ມີນາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ວັນບຸນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ”.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປະຕິບັດສິດຂອງພົນລະເມືອງ, ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ (ພາບປະກອບ: VGP)  

ໃນບົດຂຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການໃໝ່ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມປ່ຽນແປງໃໝ່, ຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນພູມປັນຍາໃນການສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕັດສິນບັນດາບັນຫາສຳຄັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພິເສດ, ສະມາຊິກແຕ່ລະສະຫາຍ ຕ້ອງຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຍາມໃດກໍ່ຮັບຟັງສຽງເວົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກອອກບັນດາບັນຫາຮ້ອນໃຈຂອງຊີວິດເຂົ້າໃນເວທີການເມືອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.

        ສະຫຼຸບບົດຂຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຢືນຢັນວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງການເລືອກຕັ້ງໄດ້ເປີດປະຖົມປັດໃຈ, ກຳລັງໜູນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ເປັນເທື່ອລະກ້າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ຝາກ​ຝັງ​ຄວາມ​​ເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ຝາກ​ຝັງ​ຄວາມ​​ເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມ​ຝັນ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ຄວາມຕັດສິນຂອງກົມການເມືອງ ທີ່ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 248 ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຢູ່ 248 ຕາແສງເຂດຊາຍແດນດິນຕໍ່ແຜ່ນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
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