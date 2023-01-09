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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ຈັດວາລະອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ); ລົງປະຊາມະຕິ ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການປັບປຸງແຜນການກູ້ຢຶມທຶນຄືນໃໝ່ປີ 2022 ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ເພີ່ມເຕີມແຜນງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳ ຂອງປີ 2021 ແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງແຜນງົບປະມານໃຊ້ ບໍ່ທັນໝົດຂອງປີ 2021 ຂອງກົມໃຫຍ່ພາສີອາກອນ ແລະ ກົມໃຫຍ່ພາສີ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະຈະກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳຈຸດສຸມຢູ່ ຟູອຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳຈຸດສຸມຢູ່ ຟູອຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ລົງສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳ, ໂຄງການຢູ່ບໍລິເວນແຂວງ ຟູອຽນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້ ຕອນຜ່ານແຂວງ ຟູອຽນ.
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