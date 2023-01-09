ຂ່າວສານ
ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ຈັດວາລະອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ); ລົງປະຊາມະຕິ ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການປັບປຸງແຜນການກູ້ຢຶມທຶນຄືນໃໝ່ປີ 2022 ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ເພີ່ມເຕີມແຜນງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳ ຂອງປີ 2021 ແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງແຜນງົບປະມານໃຊ້ ບໍ່ທັນໝົດຂອງປີ 2021 ຂອງກົມໃຫຍ່ພາສີອາກອນ ແລະ ກົມໃຫຍ່ພາສີ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະຈະກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ.