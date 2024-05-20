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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈະສຳເລັດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ.
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາຫ່ງຊາດ ບຸຍວັນເກືອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ວູມິງຕວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 7 ຈະຈັດວາລະປະຊຸມກະກຽມ ແລະ ຈັດພິທີໄຂຢ່າງສົມກຽດໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ຄາດວ່າ, ພິທີອັດກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຕາມຮູບແບບໂຮມປະຊຸມຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 10 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບ, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 11 ສະບັບ. ຄາດວ່າ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈະສຳເລັດໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ. ສະພາແຫ່ງຊາດຈະເລືອກຕັ້ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຖັດຈາກນັ້ນຈະເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ໃນຈຳນວນ 475/475 ສສຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (100%) ຕ່າງທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສສຊ ຊຸດທີ XV ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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