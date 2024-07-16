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ຂ່າວສານ

ລ​າຍ​ການ “ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ” ຢູ່​ແຂວງ​ບັກ​ກ້ານ

ລາຍການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ປີນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງຄື: ຈູດທູບທຽນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ; ຢ້ຽມຊົມເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ ເຂດປອດໄພ (ATK) ນ່າເປົາ...
ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັັ້ງ)

ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 - 27/7/2024), ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ສູນໂທລະພາບມະນຸດສະທຳ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກກ້ານ, ສະພາກາແດງ ແຂວງບັກກ້ານ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ເຈີ້ດົນ ຈັດລາຍການ “ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນເດືອນກໍລະກົດ” ຢູ່ຕາແສງ ເລືອງບັ່ງ, ເມືອງເຈີ້ດົນ, ແຂວງບັກກ້ານ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ປະທານສະພາກາແດງຫວຽດນາມ; ທ່ານ ຟ້າມຢຸຍຮຶງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກກ້ານ. ລາຍການມີການຮ່ວມເດີນທາງຂອງທະນາຄານການຄ້າຫຸ້ນສ່ວນສະຖານີໄປສະນີ ລຽນຫວຽດ, ທະນາຄານກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ -ໂຊຫວຽດ…

ລາຍການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ປີນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງຄື: ຈູດທູບທຽນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ; ຢ້ຽມຊົມເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ ເຂດປອດໄພ (ATK) ນ່າເປົາ, ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ; ກວດປິ່ນປົວພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍເສຍຄ່າ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ເງິນສົດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ແມ່ຫວຽດນາມວິລະຊົນກ່ວາ 300 ພູດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອະ​ນຸ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຫຼາຍກວ່າ 30 ນ້ອງ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ອະ​ນຸ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ອະ​ນຸ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ຫຼາຍກວ່າ 30 ນ້ອງ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ອະ​ນຸ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນອະນຸຊົນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ປີ 2024 ໄດ້ດໍາເນີນແຕ່ວັນທີ 15 – 19 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ໜານໜິງ, ແຂວງ ກວາງຊີ, ຈີນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພູຜາທະເລຕິດຈອດກັນ, ເຕີບໃຫຍ່ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນ”.
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