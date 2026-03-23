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ຂ່າວສານ

ລາວ ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົ​ມ​ມະ​ເລິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ໄໝ​ທີ X

ໃນຂອບເຂດວາລະໄຂ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຸດທີ IX, ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຸດທີ X.
  ທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຂອງລາວກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN )  
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນຂອງລາວ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ X ຂອງ ລາວ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ. ເຂົ້າຮ່ວມມີການເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ອະດີດການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດລວມມີ: ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຖານະຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຊຸດທີ V… ໃນຂອບເຂດວາລະໄຂ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຸດທີ IX, ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຸດທີ X

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຮອດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົດ​ສະ​ກູ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ລັດ​ເຊຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຮອດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົດ​ສະ​ກູ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ລັດ​ເຊຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ດຳເນີນຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ Vnukovo 2, ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູດ.
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