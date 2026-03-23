ຂ່າວສານ ລາວ ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ X 23/03/2026 ໃນຂອບເຂດວາລະໄຂ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຸດທີ IX, ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຸດທີ X. ທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຂອງລາວກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN ) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນຂອງລາວ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ X ຂອງ ລາວ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ. ເຂົ້າຮ່ວມມີການເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ອະດີດການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດລວມມີ: ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຖານະຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຊຸດທີ V… ໃນຂອບເຂດວາລະໄຂ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X ຂອງລາວໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົວວິຫານ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ X, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຸດທີ IX, ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊຸດທີ X (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)