ຂ່າວສານ
ລາວ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງສໍານັກງານ ພະແນກຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂດຍຖືກຕັ້ງໃນເນື້ອທີ່ 2,5 ເຮັກຕາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳນັກງານພະແນກຍຸຕິທຳ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມມີ 2 ອາຄານ 3 ຊັ້ນ ແລະ 1 ຫໍປະຊຸມ 1ຊັ້ນ ພ້ອມກັຍບັນດາກິດຈະກຳຍ່ອຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ການນຳສອງນະຄອນຫຼວງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ໂຄງການຈະແມ່ນສັນຍາລັກແຫ່ງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວຽງຈັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈໜູນຊ່ວຍ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວເປັນເວລາ 2 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 4-5 ພະຈິກ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈີ່ນຊີ້ແທັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງຮ່າໂນ້ຍ. - ວຽງຈັນ 2022.