ຂ່າວສານ
ລາວ-ຈີນ ຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານປັນຍາປະດິດ
ໃນໂອກາດພົບປະກັນໃນຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການພົວພັນແບບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໝັ້ນຄົງຍາວນານ ຕາມທິດ 4 ດີ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳ ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ ແລະ ສອງລັດ ກໍຄື ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຈີນ ທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ພ້ອມນີ້ສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ແຈ້ງສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ທິດທາງການຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ຂອງສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ຈີນ ກໍຄື ລະຫວ່າງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງ ກວາງຊີ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍ ກໍໄດ້ຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ໃນການລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື ທາງດ້ານວຽກງານການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ລາວ-ຈີນ ຈຳນວນ 09 ສະບັບ ຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ 04 ສະບັບ ທີ່ເປັນການລົງນາມຂອງບັນດາພາກສ່ວນພາຍໃຕ້ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປະກອບດ້ວຍ: 1) ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທງດ້ານສູນຮ່ວມມືນະວັດຕະກຳປັນຍາປະດິດ ລາວ-ຈີນ, 2) ບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ສ້າງກົນໄກເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກງານການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ, 3) ບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານປັນຍາປະດິດ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, 4) ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການສ້າງສູນນະວັດຕະກຳພະລັງງານໃໝ່ ລາວ-ຈີນ.