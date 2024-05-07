ຂ່າວສານ
ລາວ ຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ
ກ່າວສູນທອນພົດໄຂພິທີ, ທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິວັດ ລາວ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕໍ່ຕ້ານຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ບັນດາສະໜາມຮົບ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ດ້ວຍການເປີດບັ້ນບຸກໂຈມຕີຕ່າງໆຢູ່ ພາກກາງລາວ, ສົມທົບກັບທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເປີດບັນດາບັ້ນຮົບຢູ່ພາກໃຕ້ ຮອດ ພາກເໜືອ ລາວ, ພິເສດແມ່ນບັ້ນຮົບ ນ້ຳອູ່ ທີ່ໄດ້ມ້າງທຳລາຍບ່ອນອາໄສ ແລະ ເສັ້ນທາງຖອນກຳລັງຂອງສັດຕູ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກອງທັບ ຫວຽດນາມ ເປີດບັ້ນຮົບດັບສູນຖານທີ່ໝັ້ນ ດ້ຽນບຽນຝູ”.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປາດຖະໜາວ່າ ພະນັກງານ, ລັດຖະບານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທຸກຄົນ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນຂອງນັກຮົບປະຕິວັດສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການອຸທິດສ່ວນ ແລະ ການເສຍສະຫຼະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງນັກຮົບປະຕິວັດສອງປະເທດໃນເມື່ອກ່ອນ ເພື່ອມີສັນຕິພາບຄືໃນວັນນີ້. ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ພ້ອມກັນພັດທະນາປະເທດຊາດ.