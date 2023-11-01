ຂ່າວສານ
ລາວ ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຸດທີ IX. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ຈະຮັບຟັງບົດລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຄື: ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພົ້ນເດັ່ນກາງອາຍຸການ (ໄລຍະ 2021 – 2023) ແລະ ທິທາງແຜນການທ້າຍອາຍຸການ (2023 – 2025); ໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ປີ 2023 ແລະ ແຜນການປີ 2024; ບົດລາຍງານໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກາງອາຍຸການ (ໄລຍະ 2021 – 2023) ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວທ້າຍອາຍຸການ (2023 – 2025); ການປະຕິບັດວຽກງານປີ 2023 ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວປີ 2024 ສຳລັບຂົງເຂດ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສົກປີການເງິນ; ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ - ການເງິນ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ.
ກອງປະຊຸມກໍຮັບຟັງ ແລະ ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຕີລາຄາວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ຮັບຟັງການອະພິປາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລະ ບາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.