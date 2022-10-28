ຂ່າວສານ
ລາວນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດໃຈຂອງປີ 2023
ຜ່ານຄູ່ມືການທ່ອງທ່ຽວລາວ, National Geographic ໄດ້ແນະນຳປະເທດລາວ ດ້ວຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ຕາມວາລະສານນີ້ແລ້ວ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ດ້ວຍຄວາມໄວຂຶ້ນເຖິງ 160 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສຳຜັດກັບເຂດທີ່ໃນເມືອກ່ອນບໍ່ມີຜູ້ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂອງລາວ, ພ້ອມທັງເປີດບັນດາກາລະໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ. ຕາມສື່ມວນຊົນຂອງລາວແລ້ວ, ໃນອາທິດນີ້, ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ Wanderlust - ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອັງກິດກໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 20 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດີທີ່ສຸດເພື່ອມາທ່ຽວໃນເດືອນ ມັງກອນປີ 2023. ລາວ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 6 ໃນບັນຊີລາຍຊື່.