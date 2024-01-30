ຂ່າວສານ
ລາຍການ “ບຸນເຕັດເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງການແບ່ງບັນ” ພ້ອມກັບກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ
ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງດຶກ, ນະຄອນ ຈ່າວິງ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ຈ່າວິງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງການແບ່ງປັນ” ພ້ອມກັບງານຕະຫຼາດນັດບຸນເຕັດກຳມະບານ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 0 ດົ່ງ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ດູແລສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນກວ່າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີກຳລັງໃຈບືນຕົວຂຶ້ນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດ.
ງານຕະຫຼາດນັດບຸນເຕັດກຳມະບານປີນີ້ ມີຮ້ານທັງໝົດ 28 ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ ທີ່ຈຳເປັນ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP ດ້ວຍລາຄາພິເສດ ຫຼື ແຈກບັດ “0 ດົ່ງ” ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ.
ຢູ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງການແບ່ງປັນ” ປີ 2024 ນີ້, ສະຫະພັນແຮງງານ ແຂວງ ຈ່າວິງ ໄດ້ແຈກບັດຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າ 300.000 ດົ່ງ (ເກືອບ 13 USD) ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 2.000 ບັດ; ຈັດການຈົກສະຫຼາກຊີງລາງວັນ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ; ຕັດຜົມໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ… ພິເສດ, ແຂວງ ຈ່າວິງ ຍັງມອບຂອງຂວັນ 600 ພູດ, ແຕ່ລະພູດມີມູນຄ່າ 500.000 ດົ່ງ (ປະມານ 21 USD); ມອບເຮືອນ “ຊາຍຄາກຳມະບານແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ” 3 ຫຼັງ ໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍມູນຄ່າ 150 ລ້ານ ດົ່ງ (ປະມານ 6.400 USD).