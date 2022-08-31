ຂ່າວສານ
ລາຍການໂທລະພາບພິເສດ “ສອງຊາດຫວຽດນາງ - ລາວ ພົວພັນສາມັກຄີ"
ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ, ບັນດາບົດສາລະຄະດີຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະການພົວພັນແລກປ່ຽນກັບແຂກຖືກເຊີນມາຈາກສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ລາຍການໄດ້ວາດພາບສັງລວມກ່ຽວກັບການພົວພັນພິເສດ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ລາຍການພິເສດ “ສອງຊາດຫວຽດນາງ - ລາວ ພົວພັນສາມັກຄີ" (ພາບ: TTXVN)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ຊ່ອງໂທລະພາບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັນປະຕິບັດລາຍການໂທລະພາບພິເສດ “ສອງຊາດຫວຽດ - ລາວ ໄດ້ຝັງຄວາມຮັກຢູ່ໃນໃຈຮົ່ງຮ່າທັງແມ່ຂອງ ບໍ່ເລິກປຸນປານໄດ້”. ລາຍການເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຂອບຂະໜາດ ແລະ ມຸນຄ່າພິເສດ ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ, ລັດ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອພື້ນຖານເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຢ້ຳຄືນມູນເຊື້ອການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ລາຍການລວມມີ 5 ພາກສ່ວນ: “ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບໜຶ່ງຮ້ອຍປີ”, “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ຜູ້ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ”, “ຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີສູ້ຮົບແບບພິເສດ”, “ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ -ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ” ແລະ “ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ”. ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ, ບັນດາບົດສາລະຄະດີຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະການພົວພັນແລກປ່ຽນກັບແຂກຖືກເຊີນມາຈາກສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ລາຍການໄດ້ວາດພາບສັງລວມກ່ຽວກັບການພົວພັນພິເສດ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 20 ພູດແມ່ນປຶ້ມເງິນຟາກປະຢັດໃຫ້ແກ່ນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ, ແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ທະຫານເສຍອົງຄະຜ່ານ ສົງຄາມສະໄໝຕ່າງໆ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)