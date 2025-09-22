ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ນັກສຶກສາ ຫວຽດ - ລາວ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈສືບຕໍ່ກ້າວເດີນ”
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຂອງວັນບຸນວັດທະນະທຳນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2025 ໂດຍຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ແຂວງ ຢາຣາຍ ສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆໃນແຂວງຈັດຂຶ້ນ. ມີນັກສຶກສາ ລາວ, ຫວຽດນາມ ເກືອບ 300 ຄົນ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລຢູ່ແຂວງ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຕາແສງ ກາດຕຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ລາຍການດັ່ງກ່າວ ລວມມີການສະແດງສະແດງບັນຍາກາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ, ມິດຕະພາບຖານສະຫາຍອ້າຍຮ້ອງຂອງ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນຂອງນັກສຶກສາສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໃນລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນຈຳນວນ 10 ພູດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຕາແສງ ກາດຕຽນ.