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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລ​ະ​ປະ “ຊາວ​ໜຸ່ມ​ກັບ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍ​າ ອາ​ຊຽນ”

ລາຍການເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງແນະນຳກ່ຽວກັບຮູບພາບ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ເຖິງບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມ ອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະບັນປະເທດ ອາຊຽນ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ ທຸງຍາມ, ເມືອງ ຮວາລື, ແຂວງ ນິງບິ່ງ ຫວຽດນາມ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,  ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສິລະປະ “ຊາວໜຸ່ມ ກັບສີສັນວັດທະນະທຳ ອາຊຽນ”.

ລາຍການເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງແນະນຳກ່ຽວກັບຮູບພາບ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ເຖິງບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມ ອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນສຶກສາມູນເຊື້ອຮັກສາ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ປະເທດຊາດ, ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດຂອງລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ລັດຖະມົນຕີສອງຝ່າຍ ພ້ອມກັບຄະນຜູ້ແທນສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ/ປາຮາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປາຮາງ...
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