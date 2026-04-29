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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ ແລະ ແຟ​ຊັນ “​ແມ່​ນ້ຳ​ລຳ​ແຊ​ຢູ່​ເຂດ​ທາງ​ທິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ”

ລາຍ​ການ​ໄດ້​ຈັດ​ເປັນ​ສາມ​ພາກຫຼັກ, ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ. ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ​ດົນ​ຕີ, ການ​ຟ້ອນ ແລະ ແຟ​ຊັນ​​ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ດ້ານ​ສິ​ລະ​ປະ​​ຂອງລາຍ​ການ.
  ມີຫຼາຍ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຢູ່ ລາຍ​ການ (ພາບ: TTXVN)  
ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 27 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງ ບິ່ງ​ຖຸຍ, ເກິ່ນ​ເທີ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ ແລະ ແຟ​ຊັນ “​ແມ່​ນ້ຳ​ລຳ​ແຊ​ຢູ່​ເຂດ​ທາງ​ທິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ຕົກ”. ລາຍ​ການ​ໄດ້​ຈັດ​ເປັນ​ສາມ​ພາກຫຼັກ, ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ. ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ​ດົນ​ຕີ, ການ​ຟ້ອນ ແລະ ແຟ​ຊັນ​​ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ດ້ານ​ສິ​ລະ​ປະ​​ຂອງລາຍ​ການ. ຜ່ານ​ລາຍ​ການ, ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ພາບ​ພົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຊາວ​ເກິ່ນ​ເທີ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ ແລະ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ເວົ້າ​ລວມ, ພ້ອມ​ທັງ, ເປີດ​ທິດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທາງ​ດ້ານ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ຮູບ​ແບບ​ສິ​ລະ​ປະ​​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ວາ​ລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ກວດ​ກາ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ NPT ຄັ້ງ​ທີ 11

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ວາ​ລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ກວດ​ກາ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ NPT ຄັ້ງ​ທີ 11

ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້​ສະ​ແດງ​​ໃຫ້​ເຫັນການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ​ການກະ​ກຽມ​ຢ່າງ​ລອບ​ຄອບ​ຖີ່​ຖ້ວນ.
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