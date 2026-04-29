ຂ່າວສານ ລາຍການສະແດງສິລະປະ ແລະ ແຟຊັນ “ແມ່ນ້ຳລຳແຊຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກ” 29/04/2026 ລາຍການໄດ້ຈັດເປັນສາມພາກຫຼັກ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບເຂດມໍລະດົກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງດົນຕີ, ການຟ້ອນ ແລະ ແຟຊັນແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນດ້ານສິລະປະຂອງລາຍການ. ມີຫຼາຍລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ ລາຍການ (ພາບ: TTXVN) ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບິ່ງຖຸຍ, ເກິ່ນເທີ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະ ແລະ ແຟຊັນ “ແມ່ນ້ຳລຳແຊຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກ”. ລາຍການໄດ້ຈັດເປັນສາມພາກຫຼັກ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບເຂດມໍລະດົກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງດົນຕີ, ການຟ້ອນ ແລະ ແຟຊັນແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນດ້ານສິລະປະຂອງລາຍການ. ຜ່ານລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງມີຄວາມມຸ່ງຫວັງປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດວັດທະນະທຳ, ຊາວເກິ່ນເທີເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງເວົ້າລວມ, ພ້ອມທັງ, ເປີດທິດເຂົ້າເຖິງໃໝ່ໃນການຂຸດຄົ້ນຄຸນຄ່າທາງດ້ານມໍລະດົກຜ່ານບັນດາຮູບແບບສິລະປະທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳຂອງທ້ອງຖິ່ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)