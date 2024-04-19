ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ເຕົ້າໂຮມປະເທດຊາດ” - ດິນແດນແຫ່ງບັນພະບຸລຸດເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ
ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ, ນັກຮ້ອງນັບຮ້ອຍຄົນ ສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມູນເຊື້ອກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ… ພາບພົດບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພາບພົດຂອງ ຝຸທໍ້ ໃນສະໄໝເຊື່ອມໂຍງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ໄດ້ຮັບການວາດພາບຄືນ, ສະແດງກຳລັງແຮງ, ນ້ຳໃຈອົງອາດກ້າຫານ, ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕ້ອນຮັບເພື່ອນມິດຈາກທຸກສາລາທິດມາຢາມດິນແດນແຫ່ງກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນພະບຸລຸດ, ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນໃນດິນແດນ ຝຸທໍ້.
ພາຍຫຼັງລາຍການສະແດງສິລະປະ ແມ່ນລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກໄລຍະສູງ ເພື່ອສະຫຼອງວັນບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ - ງານບຸນວິຫານຮຸ່ງປີ 2024