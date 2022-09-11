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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປີ 2022

ລາຍການພົບປະມິດຕະພາບ ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ລາຍການ “ເດີນຕາມຮອຍຜູ້ນຳ” ປີ 2022 ໂດຍສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຈະດຳເນີນຢູ່ບາງແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 18 ກັນຍາ ປີ 2022.

ລາຍການພົບປະມິດຕະພາບ ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ລາຍການ “ເດີນຕາມຮອຍຜູ້ນຳ” ປີ 2022 ໂດຍສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຈະດຳເນີນຢູ່ບາງແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 18 ກັນຍາ ປີ 2022.

   

ພາບປະກອບ

ລາຍການແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ແທດຈິງຂອງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດຫວນຄືນມູນເຊື້ອຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບພິເສດ, ການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຍການລວມມີ: ພິທີໄຂການພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ແນວຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ”…ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຈະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບັນດາເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ, ບັນດາສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດຕະປື ເປີດງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ

ອັດຕະປື ເປີດງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານ ບຸນເສີດ ເສດທິລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ການຈັດງານຄັ້ງນີ້,ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການເພື່ອເພີ່ມສ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ຫັດຖະກຳໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດເຈລະຈາການຄ້າກັບນັກທຸລະກິດ ລວມ ເຖິງຮຽນຮູ້ການພັດທະນາຄຸນນະພາບມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ໂດຍສະເພາະແຂວງອັດຕະປື ກັບ ແຂວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນດາແຂວງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ.
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