ຂ່າວສານ
ລາຍການພົບປະມິດຕະພາບ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2022
ລາຍການພົບປະມິດຕະພາບ ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ລາຍການ “ເດີນຕາມຮອຍຜູ້ນຳ” ປີ 2022 ໂດຍສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຈະດຳເນີນຢູ່ບາງແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 18 ກັນຍາ ປີ 2022.
ພາບປະກອບ
ລາຍການແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ແທດຈິງຂອງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດຫວນຄືນມູນເຊື້ອຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບພິເສດ, ການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຍການລວມມີ: ພິທີໄຂການພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ແນວຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ”…ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຈະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບັນດາເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ, ບັນດາສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)