ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງຊຸດເສື້ອຍາວລວມໝູ່ຢູ່ທ້ອງຖະໜົນໃນວັນທີ 8 ມີນາ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 8 ມີນາ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ. ເຫດການໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຄວາມງາມທີ່ມີສະເໜ່ຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ງອຍໍໃຫ້ແກ່ກົມກອງໝູ່ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສະຫະພັນແມ່ຍິງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ 10 ບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດງານໃນໄລຍະ 2019 – 2023, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.