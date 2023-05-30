ຂ່າວສານ
ລາຍການສິລະປະເຊີດຊູຄຸນຄ່າພຸດທະສາສະໜາໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນ ວິສາຂະບູຊາ - ພສ 2567.
ລາຍການໄດ້ນຳບັນດາຄຸນຄ່າອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພຸດທາສະສາໜາ ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ມາໃຫ້ຜູ້ຊົມ, ສາສະນິກກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກສາສະໜາພຸດ ຜ່ານແງ່ມູມສິລະປະການສະແດງ; ຢັັ້ງຢືນບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ ຍາມໃດກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ສະໜິດຕິດພັນຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັນຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລາຍການກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຊີວິດອັນສູງສົ່ງຂອງ ພະໂພທິສັດ ທິກກວາງດຶກ, ເພີ່ນໄດ້ເຜົາຕົນເອງຂ້າຕົວຕາຍເພື່ອສັນຕິພາບ ເມື່ອປີ 1963.