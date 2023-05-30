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ຂ່າວສານ

ລາຍການສິລະປະເຊີດຊູຄຸນຄ່າພຸດທະສາສະໜາໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ

ລາຍການໄດ້ນຳບັນດາຄຸນຄ່າອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພຸດທາສະສາໜາ ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ມາໃຫ້ຜູ້ຊົມ, ສາສະນິກກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກສາສະໜາພຸດ ຜ່ານແງ່ມູມສິລະປະການສະແດງ...
ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນ ວິສາຂະບູຊາ - ພສ 2567.

        ລາຍການໄດ້ນຳບັນດາຄຸນຄ່າອັນເລິກເຊິ່ງຂອງພຸດທາສະສາໜາ ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ມາໃຫ້ຜູ້ຊົມ, ສາສະນິກກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກສາສະໜາພຸດ ຜ່ານແງ່ມູມສິລະປະການສະແດງ; ຢັັ້ງຢືນບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດ ຍາມໃດກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ສະໜິດຕິດພັນຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັນຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລາຍການກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຊີວິດອັນສູງສົ່ງຂອງ ພະໂພທິສັດ ທິກກວາງດຶກ, ເພີ່ນໄດ້ເຜົາຕົນເອງຂ້າຕົວຕາຍເພື່ອສັນຕິພາບ ເມື່ອປີ 1963.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດ, ເປີດກຳລັງໜູນ ແລະ ກາລະໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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