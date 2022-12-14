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ຂ່າວສານ

ລາຍການສິລະປະພິເສດ “ສາຍໃຈ ຫວຽດ-ລາວ”

ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສິລະປະດ້ວຍບັນດາບົດເພງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນສາຍໃຈມິດຕະພາບອັນຍິງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາບົດເພງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຊາດລາວ…
  ການມອບລາງວັນການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ” ປີ 2022  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໄຂລາຍການສິລະປະພິເສດ “ສາຍໃຈ ຫວຽດ-ລາວ”, ສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ” ປີ 2022. ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສິລະປະດ້ວຍບັນດາບົດເພງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນສາຍໃຈມິດຕະພາບອັນຍິງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາບົດເພງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຊາດລາວ… ໃນລາຍການຍັງມີບັນດາຮູບເງົາສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ຫວຽດ-ລາວ ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັນ ໃນສົງຄາມ ແລະ ການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນສະໄໝສັນຕິພາບ; ກ່ຽວກັບວາລະຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ”…

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງຍ, ຢືນຢັນວ່າ:

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ, ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ທ້ອງຖິນ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສົມທົບປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ໂຄງການ, ແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນອັນແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ, ພັດທະນາເສດທະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນສະຫງົບຢູ່ບັນດາປະເທດ.

ຢູ່ທີ່ລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ ລາງວັນທີ່ໜຶ່ງ 12 ລາງວັນ, ລາງວັນທີ່ສອງ 24 ລາງວັນ, ລາງວັນທີສາມ 60 ລາງວັນ ໃນການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ” ປີ 2022. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ແລະ 19 ທ້ອງຖິນ, ໜ່ວຍງານທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍການແຂ່ງຂັນ.

 

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໄຂລາຍການສິລະປະພິເສດ “ສາຍໃຈ ຫວຽດ-ລາວ”, ສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ” ປ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13-16 ທັນວາ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.
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