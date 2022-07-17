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ຂ່າວສານ

ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ “ກົນດາວ - ບົດເພງວິລະຊົນດັງກ້ອງກັງວາງຕະຫລອດໄປ”

ລາຍການແກ່ຍາວເປັນເວລາ 120 ນາທີ, ໄດ້ລວບລວມໄລຍະທາງປະວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນ 160 ປີຜ່ານມາຂອງ ກົນດາວ.
  (ລາຍການສະແດງສິລະປະ)  

 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເມືອງ ກົນດາວ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບາເຣີ້ຍ - ວູງເຕົ່າ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ກົນດາວ - ບົດເພງວິລະຊົນດັງກ້ອງກັງວາງຕະຫລອດໄປ”.

ລາຍການແກ່ຍາວເປັນເວລາ 120 ນາທີ, ໄດ້ລວບລວມໄລຍະທາງປະວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນ 160 ປີຜ່ານມາຂອງ ກົນດາວ. ໄລຍະທີ 1 ແຕ່ປີ 1862 ຫາປີ 1975, ກົນດາວ ຖືກພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ຈັກກະພັດເຂົ້າມາຮຸກຮ້ານ; ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນ 47 ປີ (1975 – 2022) ປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະພາບ, ກົນດາວ ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງບົນເສັ້ນທາງສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດໝາຍ 45 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື

ຂີດໝາຍ 45 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື

45 ປີຜ່ານມາ, ສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ, ກາຍເປັນແບບຢ່າງທີ່ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນໂລກ.
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