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ຂ່າວສານ

ລາຍການປະສານສຽງດົນຕີ “ດົນຕີຍາມລະດູການປ່ຽນແປງ”

ໃນຕະຫຼອດ 90 ນາທີສະແດງ, ລາຍການໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງນັກດົນຕີ 36 ຄົນ ແລະ ບັນດານັກສິລະປິນທີ່ມາຈາກ 3 ເຂດພາກຂອງ ຫວຽດນາມ.
(ລາຍການປະສານສຽງດົນຕີ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມີນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ APEC, ສູນວັດທະນະທຳ - ຮູບເງົານະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດລາຍການປະສານສຽງດົນຕີພິເສດ “Danang Concert 2026” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດົນຕີຍາມລະດູການປ່ຽນແປງ” ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 51 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນ ດ່ານັ້ງ (29 ມີນາ 1975 – 29 ມີນາ 2026). ລາຍການໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດກາງແຈ້ງ ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ໃນຕະຫຼອດ 90 ນາທີສະແດງ, ລາຍການໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງນັກດົນຕີ 36 ຄົນ ແລະ ບັນດານັກສິລະປິນທີ່ມາຈາກ 3 ເຂດພາກຂອງ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອນ ຫງວຽນເຟືອງຮວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ສະແດງຄວາມຮູ້ວ່າ:

“ເມື່ອໄດ້ຮັບຊົມລາຍການປະສານສຽງດົນຕີ ດ່ານັ້ງ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດົນຕີຍາມລະດູການປ່ຽນແປງ”, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ນີ້ແມ່ນລາຍການມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປົດປ່ອຍນະຄອນ. ປະຊາຊົນມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ມີຄວາມໝາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ກໍຄືສ້າງຈິດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະຊາຊົນ”.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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