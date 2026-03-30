ຂ່າວສານ
ລາຍການປະສານສຽງດົນຕີ “ດົນຕີຍາມລະດູການປ່ຽນແປງ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມີນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ APEC, ສູນວັດທະນະທຳ - ຮູບເງົານະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດລາຍການປະສານສຽງດົນຕີພິເສດ “Danang Concert 2026” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດົນຕີຍາມລະດູການປ່ຽນແປງ” ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 51 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນ ດ່ານັ້ງ (29 ມີນາ 1975 – 29 ມີນາ 2026). ລາຍການໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດກາງແຈ້ງ ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ໃນຕະຫຼອດ 90 ນາທີສະແດງ, ລາຍການໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງນັກດົນຕີ 36 ຄົນ ແລະ ບັນດານັກສິລະປິນທີ່ມາຈາກ 3 ເຂດພາກຂອງ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອນ ຫງວຽນເຟືອງຮວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ສະແດງຄວາມຮູ້ວ່າ:
“ເມື່ອໄດ້ຮັບຊົມລາຍການປະສານສຽງດົນຕີ ດ່ານັ້ງ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດົນຕີຍາມລະດູການປ່ຽນແປງ”, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ນີ້ແມ່ນລາຍການມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປົດປ່ອຍນະຄອນ. ປະຊາຊົນມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ມີຄວາມໝາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ກໍຄືສ້າງຈິດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະຊາຊົນ”.