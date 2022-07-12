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ຂ່າວສານ

ລາງວັນ U19 ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ 2022: U19 ຫວຽດ​ນາມ ແລະ U19 ໄທ ສະ​ເໝີ​ກັນ ພ້ອມ​ກັນ​ເຂົ້າ​ຮອບ​ຊີງ​ຮອງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ

U19 ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດດ້ວຍຖານະເປັນທິມຢືນອັນດັບໜຶ່ງຂອງສາຍ A, ໃນຂະນະນັ້ນ, U19 ໄທ ຢືນອັນດັບທີ 2.

U19 ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດດ້ວຍຖານະເປັນທິມຢືນອັນດັບໜຶ່ງຂອງສາຍ A, ໃນຂະນະນັ້ນ, U19 ໄທ ຢືນອັນດັບທີ 2.

    

U19 ຫວຽດນາມ ແລະ U19 ໄທ ສະເໝີກັນ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດ

ທິມບານເຕະ U19 ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບກັບ ທິມບານເຕະ U19 ໄທ ໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງຮອບຄັດເລືອກ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍຄະແນນ 1 ປະຕູຕໍ່ 1. ໃນນັດແຂ່ງຂັນທີ່ຍັງເຫຼືອ, U19 ອິນໂດເນເຊຍ ເອົາຊະນະ U19 ມຽນມາ ດ້ວຍ 5 ປະຕູຕໍ່ໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ ຍ້ອນມີຄະແນນຍິງປະຕູຕ່ຳກວ່າ.

        U19 ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດດ້ວຍຖານະເປັນທິມຢືນອັນດັບໜຶ່ງຂອງສາຍ A, ໃນຂະນະນັ້ນ, U19 ໄທ ຢືນອັນດັບທີ 2.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ກັບ ອາ​ຊຽນ

ຈີນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ກັບ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວ່າງອີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຮັກສາສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ພັດທະນາ ແລະ ກວມລວມ.
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