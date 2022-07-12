ຂ່າວສານ
ລາງວັນ U19 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2022: U19 ຫວຽດນາມ ແລະ U19 ໄທ ສະເໝີກັນ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດ
U19 ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດດ້ວຍຖານະເປັນທິມຢືນອັນດັບໜຶ່ງຂອງສາຍ A, ໃນຂະນະນັ້ນ, U19 ໄທ ຢືນອັນດັບທີ 2.
U19 ຫວຽດນາມ ແລະ U19 ໄທ ສະເໝີກັນ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດ
ທິມບານເຕະ U19 ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບກັບ ທິມບານເຕະ U19 ໄທ ໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງຮອບຄັດເລືອກ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍຄະແນນ 1 ປະຕູຕໍ່ 1. ໃນນັດແຂ່ງຂັນທີ່ຍັງເຫຼືອ, U19 ອິນໂດເນເຊຍ ເອົາຊະນະ U19 ມຽນມາ ດ້ວຍ 5 ປະຕູຕໍ່ໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ ຍ້ອນມີຄະແນນຍິງປະຕູຕ່ຳກວ່າ.
U19 ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮອບຊີງຮອງຊະນະເລີດດ້ວຍຖານະເປັນທິມຢືນອັນດັບໜຶ່ງຂອງສາຍ A, ໃນຂະນະນັ້ນ, U19 ໄທ ຢືນອັນດັບທີ 2.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)