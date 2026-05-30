ຂ່າວສານ
ລາງວັນຊາວເຄວ ປີ 2026: ເຊີດຊູ 123 ພື້ນຖານ, ການບໍລິການ ແລະ ມາດຕະການດີຈີຕອນດີເດັ່ນ
ມີ 123 ພື້ນຖານ, ການບໍລິການ ແລະ ມາດຕະການດີຈີຕອນດີເດັ່ນ ຍາດໄດ້ລາງວັນ ຊາວເຄວ ປີ 2026. ໃນນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ 42 ມາດຕະການເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ທຸລະກຳດີຈີຕອນ; 25 ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີຈີຕອນ; 18 ມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີບຸກທະລຸ.
ປີ 2026, Top 10 ລາງວັນ ຊາວເຄວ ຮັບຮູ້ການປະກົດມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່. ນີ້ກໍແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ສາມປັດໄຈພ້ອມກັນ, ລວມມີ: ຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາຕົວຈິງ.
ໃນພິທີມອບລາງວັນ, VINASA ໄດ້ປະກາດ “ແຜນທີ່ມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີ ດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ປີ 2026” ຢ່າງເປັນທາງການ.