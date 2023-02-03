ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍາ New START
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ຢູ່ ມົດສະກູ, ທ່ານ Peskov ເນັ້ນໜັກວ່າ “ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສົນທິສັນຍາຍັງມີຜົນສັກສິດ ເພາະວ່າມັນແມ່ນສົນທິສັນຍາສະບັບໜຶ່ງດຽວທີ່ຍັງມີຢູ່, ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການສົມມຸດຖານ”. ທ່ານຖືວ່າ ໃນຕົວຈິງ ອາເມລິກາ “ໄດ້ທຳລາຍກອບນິຕິກຳໃນຂົງເຂດຄວບຄຸມອາວຸດແລ້ວ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ Anatoly Antonov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ New START ແລະ ສືບຕໍ່ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຍຸດທະສາດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການປີນນຂັ້ນໄດຂອງສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສົນທິສັນຍາ New START ທັງໝົດແມ່ນຍ້ອນ ອາເມລິກາ. ຖ້າຫາກວ່າ ອາເມລິກາ ບໍ່ພິຈາລະນາຄືນນະໂຍບາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດຂອງ ລັດເຊຍ ຖືກປະລາໄຊນັ້ນ ຄວາມກ້າວໜ້າຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມອາວຸດແມ່ນບໍ່ອາດບັນລຸໄດ້.
ລັດເຊຍ ຍົກອອກຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອໜັງສືພິມ Wall Street Journal ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ທີ່ຖືວ່າ ມົດສະກູ ໄດ້ລະເມີດສົນທິສັນຍາ New START.