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ຂ່າວສານ

ລັ​ດ​ເຊຍ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ New START

ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ຖະແຫຼງວ່າ ລັດເຊຍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ສົນທິສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດບຸກໂຈມຕີຍຸດທະສາດໃໝ່ (New START) ຍັງມີຜົນສັກສິດ.
  ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ຢູ່ ມົດສະກູ, ທ່ານ Peskov ເນັ້ນໜັກວ່າ “ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສົນທິສັນຍາຍັງມີຜົນສັກສິດ ເພາະວ່າມັນແມ່ນສົນທິສັນຍາສະບັບໜຶ່ງດຽວທີ່ຍັງມີຢູ່, ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການສົມມຸດຖານ”. ທ່ານຖືວ່າ ໃນຕົວຈິງ ອາເມລິກາ “ໄດ້ທຳລາຍກອບນິຕິກຳໃນຂົງເຂດຄວບຄຸມອາວຸດແລ້ວ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ Anatoly Antonov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ New START ແລະ ສືບຕໍ່ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຍຸດທະສາດ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການປີນນຂັ້ນໄດຂອງສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສົນທິສັນຍາ New START ທັງໝົດແມ່ນຍ້ອນ ອາເມລິກາ. ຖ້າຫາກວ່າ ອາເມລິກາ ບໍ່ພິຈາລະນາຄືນນະໂຍບາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດຂອງ ລັດເຊຍ ຖືກປະລາໄຊນັ້ນ ຄວາມກ້າວໜ້າຕ່າງໆໃນການຄວບຄຸມອາວຸດແມ່ນບໍ່ອາດບັນລຸໄດ້.

ລັດເຊຍ ຍົກອອກຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອໜັງສືພິມ Wall Street Journal ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ທີ່ຖືວ່າ ມົດສະກູ ໄດ້ລະເມີດສົນທິສັນຍາ New START.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 3/2/1930 ແມ່ນບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຈາກໄຊຊະນະນີ້ໄປສູ່ໄຊຊະນະອື່ນ. ໃນວິວັດ 93 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ພັກ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ, ເປັນເອກະພາບໃນການສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາອາຍຸການມໍ່ໆມານີ້. ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ, ສືບທອດ, ສ້າງແນວທາງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃຫມ່ໃນວຽກງານນີ້.
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