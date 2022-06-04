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ຂ່າວສານ

ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ໂຕ​ເລິມ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ Shawn Perry Steil ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Shawn Perry Steil ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ການາດາປະຈຳຫວຽດນາມ ຄົນໃໝ່, ເນື່ອງໃນໂອກາດເລີ່ມຕົ້ນອາຍຸການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທາງການທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Shawn Perry Steil ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ການາດາປະຈຳຫວຽດນາມ ຄົນໃໝ່, ເນື່ອງໃນໂອກາດເລີ່ມຕົ້ນອາຍຸການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທາງການທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

    

ທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມຕ້ອນຮັບທ່ານ Shawn Perry Steil ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ການາດາປະຈຳຫວຽດນາມ ຄົນໃໝ່

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມເນັ້ນໜັກວ່າ, ໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍລະຫວ່ງກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມມືການາດາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງສ້າງ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ. ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ການາດາເວົ້າລວມ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ສົມກັບການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ໂຕເລິມສະເໜີໃຫ້ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ການາດາ, ຕຳຫຼວດລາຊະອານາຈັກ ການາດາ ແລະ  ຊ່ອງທາງຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ກວດກາ, ແກ້ໄຂເຫດການຢ່າງລະອຽດ.

        ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Perry Steil ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພັດທະນາອັນດີງາມຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ການາດາໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການພົວພັນສົມທົບກັນປະຕິບັດງານລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການາດາຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 9.146 ຄົນ, ອັນໃດ້ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.486.806 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
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