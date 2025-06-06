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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ​ຫວັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຢູ​ແກຼນ

ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ດຳເນີນການເຈລະຈາ 2 ຮອບໃນ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ແລະ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ. ບັນດາການເຈລະຈາບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໃດໜຶ່ງ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວັກກີ Hakan Fidan ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລະຫວ່າງນັກເຈລະຈາ ຢູແກຼນ ແລະ ລັດເຊຍ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2025 (ພາບ: REUTERS)

ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Yuri Viktorovich Ushak ຜູ້ຊ່ວຍວຽກປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ຫວັງວ່າບັນດາການເຈລະຈາກັບ ຢູແກຼນ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງບັນດາຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການປະທະກັນ.

ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ດຳເນີນການເຈລະຈາ 2 ຮອບໃນ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ  ແລະ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ. ບັນດາການເຈລະຈາບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍເລື່ອງສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ ແລະ ຊາກສົບນາຍທະຫານ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຢຸດຍິງໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງມອບບົດບັນທຶກເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການປະທະກັນໃຫ້ກັນ, ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ກໍ່ປະກາດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 4 ຝ່າຍ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ, ພ້ອມກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ Recep Tayyip Erdogan.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍອມ​ຮັບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍອມ​ຮັບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ

ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຍອມຮັບວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຈລະຈາທາງການຄ້າກັບ ຈີນ.
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