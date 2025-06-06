ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຫວັງຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບ ຢູແກຼນ
ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Yuri Viktorovich Ushak ຜູ້ຊ່ວຍວຽກປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ຫວັງວ່າບັນດາການເຈລະຈາກັບ ຢູແກຼນ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງບັນດາຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການປະທະກັນ.
ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ດຳເນີນການເຈລະຈາ 2 ຮອບໃນ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ແລະ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ. ບັນດາການເຈລະຈາບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໃດໜຶ່ງ ດ້ວຍເລື່ອງສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ ແລະ ຊາກສົບນາຍທະຫານ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຢຸດຍິງໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງມອບບົດບັນທຶກເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການປະທະກັນໃຫ້ກັນ, ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ກໍ່ປະກາດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 4 ຝ່າຍ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ, ພ້ອມກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວັກກີ Recep Tayyip Erdogan.