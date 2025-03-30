ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ມີແຜນນະໂຍບາຍແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ໂດຍສັນຕິ
ວັນທີ 28 ມີນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ Murmansk, ປະເທດ ລັດເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ຢັງຢືນຄືນໃໝ່ ແຜນນະໂຍບາຍແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ດ້ວຍບັນດາວິທີການສັນຕິພາບ ພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນໄຂຕ້ອງປັດເຂ່ຍສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ ພາໄປເຖິງການຮັບປະ ກັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ລັດເຊຍ.
ແລະ ກໍ່ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ແລ້ວ, ການແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະທະກັນຢ່າງລະອຽດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ Putin ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືພາຍໃຕ້ການອະລັກຂາຂອງ ສປຊ, ອາເມລິກາ, ບັນດາປະເທດ ເອີລົບ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຂ້າມຜ່ານຢູ່ ຢູແກຼນ. ຕາມທ່ານ Putin, ສິ່ງດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງປະຊາທິປະໄຕຢູ່ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ເລືອກຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ ທີ່ອາດສາມາດເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ກໍ່ຄືເຊັນບັນດາເອກະສານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.