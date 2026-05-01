ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຮຽກຮ້ອງສ້າງໂລກປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ
ໃນສານທີ່ຝາກເຖິງກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນສົນທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ຄັ້ງທີ 11, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: “ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນສະພາບການສາກົນສັບສົນຄືໃນປັດຈຸບັນ, ຕ້ອງມີບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຝ່າຍຕື່ມອີກ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປໃນເສັ້ນທາງສ້າງໂລກປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບໍ່ວ່າຝ່າຍໃດຢ່າງເຂັ້ມງວດ”.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການນຳ ລັດເຊຍ ຖືວ່າ ບັນດາປະເທດປະຕິບັດພັນທະຕາມສົນທິສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດນັ້ນ ມີສິດສຳຜັດກັບພະລັງງານນິວເຄຼຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ ຫາກບໍ່ຖືກຈຳກັດຫຼາຍເກີນໄປ.